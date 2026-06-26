Fête de la châtaigne Saint-Yrieix-le-Déjalat samedi 10 octobre 2026.

Saint-Yrieix-le-Déjalat

Fête de la châtaigne

Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Fête de la châtaigne et concours de la

plus belle courge (sur réservation). Salle des fêtes. .

Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 068783671 comitearedien19300@gmail.com

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English : Fête de la châtaigne

L’événement Fête de la châtaigne Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières