Vide greniers et randonnée Saint-Yrieix-le-Déjalat
Vide greniers et randonnée Saint-Yrieix-le-Déjalat dimanche 30 août 2026.
Saint-Yrieix-le-Déjalat
Vide greniers et randonnée
Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers accompagnés d’une
randonnée (sur réservation). Salle des fêtes .
Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 76 76 61 comitearedien19300@gmail.com
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English : Vide greniers et randonnée
L’événement Vide greniers et randonnée Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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