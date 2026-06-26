Saint-Yrieix-le-Déjalat

Vide greniers et randonnée

Saint-Yrieix-le-Déjalat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers accompagnés d’une

randonnée (sur réservation). Salle des fêtes .

Saint-Yrieix-le-Déjalat 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 76 76 61 comitearedien19300@gmail.com

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English : Vide greniers et randonnée

L’événement Vide greniers et randonnée Saint-Yrieix-le-Déjalat a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières