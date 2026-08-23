Informations pratiques

Frontignan

COMITÉ HABITANTS FÊTE DU QUARTIER BARNIER-CROZES-PIELLES

Boulevard des Républicains Espagnols Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Un moment convivial entre voisins autour de jeux pour tous, d’un apéritif offert par le comité d’habitants, d’un repas partagé et d’une animation musicale.

Un moment convivial entre voisins autour de jeux pour tous, d’un apéritif offert par le comité d’habitants, d’un repas partagé et d’une animation musicale. .

Boulevard des Républicains Espagnols Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 22

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English : COMITÉ HABITANTS FÊTE DU QUARTIER BARNIER-CROZES-PIELLES

A fun gathering for neighbors featuring games for everyone, an aperitif provided by the residents’ committee, a potluck meal, and live music.

L’événement COMITÉ HABITANTS FÊTE DU QUARTIER BARNIER-CROZES-PIELLES Frontignan a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau