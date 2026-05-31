Comme à la maison, Théâtre de Verdure de Bécon, Courbevoie
Comme à la maison, Théâtre de Verdure de Bécon, Courbevoie dimanche 5 juillet 2026.
Comme à la maison Dimanche 5 juillet, 16h30 Théâtre de Verdure de Bécon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T16:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Le temps d’un concert, Laura Odette vous ouvre les portes de son salon. Elle est accompagnée de Jean-François Manzoni au piano, Michel Rémy aux percussions, David Doucerain à la guitare et Franck Choukroun au violoncelle, pour un concert entre folk, guitare acoustique et piano.Une invitation à la confidence et au partage, tout en douceur… exactement comme une soirée entre amis à la maison.
Théâtre de Verdure de Bécon 156 Bd Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France
Concert Folk Folk Concert
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