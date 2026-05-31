Voyage au coeur des Touaregs par l’association au fil des cultures, Théâtre de Verdure de Bécon, Courbevoie

Voyage au coeur des Touaregs par l’association au fil des cultures Samedi 11 juillet, 18h00 Théâtre de Verdure de Bécon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00 – 2026-07-11T19:00:00+02:00

Cet après-midi, le Théâtre de Verdure vous ouvre les portes du Sahara avec un spectacle dédié à la culture touarègue.

Peuple du désert et héritier d’une tradition millénaire, les Touaregs partagent à travers la musique, les chants et les danses un patrimoine vivant, riche et inspirant.

Laissez-vous transporter par des rythmes envoûtants et des danses traditionnelles, dans un cadre convivial et festif.

Ce moment de découverte vous fera voyager au cœur des vastes étendues du Sahara, pour un après-midi placé sous le signe de la culture, de la poésie et du partage.

Théâtre de Verdure de Bécon 156 Bd Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France

Concert