Gala de théâtre, Au pays des émotions, Théâtre de Verdure de Bécon, Courbevoie
Gala de théâtre, Au pays des émotions, Théâtre de Verdure de Bécon, Courbevoie samedi 27 juin 2026.
Gala de théâtre, Au pays des émotions Samedi 27 juin, 16h45 Théâtre de Verdure de Bécon Hauts-de-Seine
Gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:45:00+02:00 – 2026-06-27T18:40:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:45:00+02:00 – 2026-06-27T18:40:00+02:00
Le rideau s’ouvrira sur un voyage intérieur : celui du cœur, des sensations, et des histoires qui nous traversent.
Les comédiens, petits et grands, vous invitent à explorer un territoire sans frontières, celui où la joie danse,
où la peur chuchote, où la colère gronde et où la tendresse apaise.
À travers les scènes, les gestes et les mots, chacun incarne une émotion, un éclat de vie, un instant de vérité.
Ce pays des émotions est le nôtre : complexe, vibrant, humain.
Place au théâtre, aux rires, aux frissons et à la beauté… laissez-vous guider le temps d’un instant au pays des émotions.
Théâtre de Verdure de Bécon 156 Bd Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France
Gala de Théâtre des activités postscolaires