Gala de théâtre, Au pays des émotions, Théâtre de Verdure de Bécon, Courbevoie

Gala de théâtre, Au pays des émotions Samedi 27 juin, 16h45 Théâtre de Verdure de Bécon Hauts-de-Seine

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:45:00+02:00 – 2026-06-27T18:40:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:45:00+02:00 – 2026-06-27T18:40:00+02:00

Le rideau s’ouvrira sur un voyage intérieur : celui du cœur, des sensations, et des histoires qui nous traversent.

Les comédiens, petits et grands, vous invitent à explorer un territoire sans frontières, celui où la joie danse,

où la peur chuchote, où la colère gronde et où la tendresse apaise.

À travers les scènes, les gestes et les mots, chacun incarne une émotion, un éclat de vie, un instant de vérité.

Ce pays des émotions est le nôtre : complexe, vibrant, humain.

Place au théâtre, aux rires, aux frissons et à la beauté… laissez-vous guider le temps d’un instant au pays des émotions.

Théâtre de Verdure de Bécon 156 Bd Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France

Gala de Théâtre des activités postscolaires