COMME DES BÊTES DE VIOLAINE BÉROT PAR HUMANI THÉÂTRE Béziers

COMME DES BÊTES DE VIOLAINE BÉROT PAR HUMANI THÉÂTRE

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Un garçon hors norme vit reclus dans la montagne, à l’écart du monde. Sa différence nourrit fantasmes et rumeurs. Un événement inattendu attire l’attention de la police et déclenche sa traque. À travers ce Tarzan des temps modernes, Comme des bêtes explore la violence institutionnelle et questionne la place de l’homme dans la nature.

À partir de 12 ans. .

13 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82

English :

A boy isolated in the mountains becomes hunted by the police. Comme des bêtes explores institutional violence and man?s relationship with nature.

