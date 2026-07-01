Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Fabrique des arts Malakoff, Malakoff
vendredi 18 septembre 2026 · Fabrique des arts Malakoff · Malakoff
Informations pratiques
Comme des cailloux dans le lit d’une rivière 18 – 20 septembre Fabrique des arts Malakoff Hauts-de-Seine
entrée libre – accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »
5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.
deuxiemegroupe.org comme des cailloux dans le lit d’une rivière
Fabrique des arts Malakoff 21 ter boulevard de Stalingrad 92240 Malakoff Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@deuxiemegroupe.org »}]
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