Comme des cailloux dans le lit d’une rivière, Fabrique des arts Malakoff, Malakoff

Informations pratiques

Comme des cailloux dans le lit d’une rivière 18 – 20 septembre Fabrique des arts Malakoff Hauts-de-Seine

entrée libre – accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

« Un hommage à l’attachement si farouche aux objets qui nous entourent »

5854 objets donnés* sont exposés telle une rivière filant tout droit se jeter dans la mer. Remontent alors les souvenirs, joyeux ou plus déroutants, apparaissent les incohérences d’une société de consommation devenue folle, se percutent les émotions entre désir et dégoût. Les histoires fusent, certains objets prennent vie, d’autres s’auto-détruisent.

deuxiemegroupe.org comme des cailloux dans le lit d’une rivière

Fabrique des arts Malakoff 21 ter boulevard de Stalingrad 92240 Malakoff Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@deuxiemegroupe.org »}]

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