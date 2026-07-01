Œuvre émaillée rétroéclairée de 3,20 m de long signée Guillaume Bottazzi, Résidence Symphonie, Malakoff

Informations pratiques

Œuvre émaillée rétroéclairée de 3,20 m de long signée Guillaume Bottazzi 19 et 20 septembre Résidence Symphonie Hauts-de-Seine

Visite libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette œuvre émaillée rétroéclairée de Guillaume Bottazzi a été créée en 2025 et mesure 3,20 mètres de long. Elle est composée d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; des oxydes métalliques, etc.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elle se trouve.

Elle crée un espace poétique et enchanteur qui évolue selon l’imaginaire de chacun.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Résidence Symphonie 10 place du 14 juillet 92240 Malakoff Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] La résidence Symphonie accueille sous son porche, depuis fin 2025, une oeuvre émaillée rétroéclairée de l’artiste Guillaume Bottazzi. Métro ligne 13, station Malakoff – Plateau de Vanves ou Malakoff – Rue Étienne Dolet

Parking public de l’Hôtel de Ville

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi, ADAGP Paris