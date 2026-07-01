Visite de la faculté de Malakoff, Faculté de Malakoff, Malakoff

Informations pratiques

Visite de la faculté de Malakoff Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Faculté de Malakoff Hauts-de-Seine

Visite gratuite, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de la faculté de Malakoff et la bibliothèque Jeanne-Chauvin

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’université Paris-Cité vous propose une visite guidée de la bibliothèque Jeanne-Chauvin, inaugurée en 2018, et de la faculté de droit de Malakoff.

Vous y apprendrez l’histoire de cette faculté, de son architecture, vous visiterez son amphithéâtre historique, son ancienne bibliothèque, la salle des actes et vous pourrez découvrir de l’intérieur le monde du droit et des bibliothèques universitaires.

La visite dure une heure.

Départ des visites toutes les heures à partir de 14h.

Dernière visite de 17h à 18h.

Faculté de Malakoff 10 avenue Pierre-Larousse 92240 Malakoff Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-la-faculte-de-malakoff-et-de-la-bibliotheque-jeanne-chauvin-1990503951903 »}]

Visite commentée

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