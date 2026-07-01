Comme un air de Jazz | Saison Philhar, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Comme un air de Jazz | Saison Philhar Samedi 12 juin 2027, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Billets à l’unité (de 6 € à 18 € selon profil) et abonnements. Réservation en ligne et par téléphone au 06 58 28 79 96. Sur place, le jour du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-12T18:00:00+02:00 – 2027-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2027-06-12T18:00:00+02:00 – 2027-06-12T19:30:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de la PHILHAR dans son auditorium.

Programme : « Comme un air de Jazz »

Ce dernier concert vous invite à un voyage musical haut en couleurs au cours duquel se rencontrent musique savante et influences populaires, du Broadway de Leonard Bernstein aux rythmes ensoleillés d’Amérique latine. Dès les premières mesures de la célèbre Ouverture de Candide, l’énergie communicative et le souffle théâtral de Bernstein donnent le ton. Avec Bacchus on Blue Ridge, Joseph Horovitz entraîne l’orchestre dans une fresque festive et rythmée, où se mêlent élégance classique et clins d’œil jazzy. Jean-Pierre Pommier et sa Danza Traballante apporte une touche contemporaine au programme, explorant une écriture vivante et rythmique, tandis que le Concertino de Samuel Pascoal, conçu comme un portrait musical, alterne virtuosité, lyrisme et contrastes expressifs en mettant en avant le piccolo. Le jazz s’invite pleinement avec Tell me a jazz story de Jean-Claude Naude, hommage direct à l’univers du swing et des big bands porté par notre quintette de cuivres maison, avant de laisser place à l’énergie irrésistible de Batucada por uma cidade desconhecida de Ivan Jullien, portée par les rythmes vibrants du Brésil.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://philhar.com/comme-un-air-de-jazz/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de la PHILHAR dans son auditorium. Programme : « Comme un air de Jazz » philhar