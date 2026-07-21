Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Comme un frère Théâtre par Yann Dacosta et la compagnie Le Chat Foin

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Le soir où Nolan reçoit un prix pour son premier film, un discours de remerciement fait voler en éclats les souvenirs familiaux. Face à lui, son frère et sa sœur, dont l’histoire a inspiré son long-métrage… mais pas à leur avantage.

Entre amour, jalousie, tendresse et rancœur, les souvenirs se confrontent et révèlent toute la complexité des liens fraternels. Comme un frère explore avec justesse et émotion ce qui nous unit, nous construit et parfois nous déchire aussi.

Un spectacle sensible, drôle et bouleversant sur la famille, les blessures intimes et la place que l’on y cherche toute sa vie.

Co-accueil Ville de Mont-Saint-Aignan / CDN de Normandie-Rouen

Création 2026

Spectacle Tout public dès 12 ans

Durée 60 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Comme un frère Théâtre par Yann Dacosta et la compagnie Le Chat Foin

L’événement Comme un frère Théâtre par Yann Dacosta et la compagnie Le Chat Foin Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité