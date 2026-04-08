Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Monument aux morts Houdemont
Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Monument aux morts Houdemont vendredi 8 mai 2026.
Houdemont
Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945
Monument aux morts 8B rue de la gare Houdemont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Cérémonie du 8 mai 1945, venez célébrer la commémoration de la Victoire remportée par les armées françaises et alliées en 1945.Tout public
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Monument aux morts 8B rue de la gare Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72
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English :
May 8, 1945 ceremony, come and celebrate the Victory won by the French and Allied armies in 1945.
L’événement Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Houdemont a été mis à jour le 2026-04-08 par DESTINATION NANCY