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Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Monument aux morts Houdemont

Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Monument aux morts Houdemont vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Monument aux morts

Adresse : 8B rue de la gare

Ville : 54180 Houdemont

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Houdemont

Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945

Monument aux morts 8B rue de la gare Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Cérémonie du 8 mai 1945, venez célébrer la commémoration de la Victoire remportée par les armées françaises et alliées en 1945.Tout public
0  .

Monument aux morts 8B rue de la gare Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72 

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English :

May 8, 1945 ceremony, come and celebrate the Victory won by the French and Allied armies in 1945.

L’événement Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Houdemont a été mis à jour le 2026-04-08 par DESTINATION NANCY

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