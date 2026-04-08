Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Monument aux morts Houdemont

Houdemont

Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945

Monument aux morts 8B rue de la gare Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Cérémonie du 8 mai 1945, venez célébrer la commémoration de la Victoire remportée par les armées françaises et alliées en 1945.Tout public

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Monument aux morts 8B rue de la gare Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 56 72

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English :

May 8, 1945 ceremony, come and celebrate the Victory won by the French and Allied armies in 1945.

L’événement Commémoration Cérémonie du 8 mai 1945 Houdemont a été mis à jour le 2026-04-08 par DESTINATION NANCY