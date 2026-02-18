Trail La Rhubarbe Infernale 4eme Edition Rue du Fonteno Houdemont

Trail La Rhubarbe Infernale 4eme Edition

Rue du Fonteno Parc du Fonteno Houdemont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le Comité des fêtes de Houdemont et les Foulées de l’Embanie organisent la 4ème édition du Trail de la Rhubarbe Infernale, sur les coteaux de Houdemont.

Au programme, deux distances adaptées à tous les niveaux 7 km et 28 km a raison de

– 1 boucle de 7 km et 196 m de dénivelé tarif 5 €

– 4 boucles* en relais de 2 coureurs tarif 15 €

– 4 boucles* en individuel tarif 18 €

* Boucle à réaliser en moins d’une heure

À partir de 16 ans.Tout public

5 .

Rue du Fonteno Parc du Fonteno Houdemont 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 28 56 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Houdemont and the Foulées de l’Embanie are organizing the 4th edition of the Trail de la Rhubarbe Infernale, on the hillsides of Houdemont.

On the program: two distances for all levels, 7 km and 28 km, with

– 1 loop of 7 km and 196 m ascent price: 5 ?

– 4 loops* in relays of 2 runners price: 15 ?

– 4 individual loops* price: 18 ?

* Loops to be completed in under an hour

From 16 years old.

L’événement Trail La Rhubarbe Infernale 4eme Edition Houdemont a été mis à jour le 2026-02-18 par DESTINATION NANCY