Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 – Exposition, spectacle et cérémonie, Square de l’Homme Content, Carquefou

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 – Exposition, spectacle et cérémonie 4 – 18 mai Square de l’Homme Content Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T08:00:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Du 4 au 18 mai : Découvrez l’exposition en plein air « Libres ! 1944-1947 », pour mieux comprendre les derniers mois de la guerre et le retour à la vie civile.

Du 7 au 9 mai : Vivez une expérience immersive avec le spectacle-documentaire « Mendel Schainfeld, le deuxième voyage à Münich », un récit fort entre mémoire et reconstruction. Sur réservation.

Le 8 mai à 11h : Participez à la cérémonie commémorative au Monument aux Morts, accompagnée de véhicules militaires d’époque.

Trois temps forts pour découvrir, ressentir et se souvenir ensemble.

▶ Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la Ville de Carquefou.

Square de l’Homme Content passage de l’homme content Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.carquefou.fr/agenda/commemoration-de-la-victoire-du-8-mai-1945/ »}]

En mai, Carquefou fait vivre la mémoire de la Libération à travers plusieurs rendez-vous. Commémoration carquefou

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