Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Lavoûte-Chilhac
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Lavoûte-Chilhac vendredi 8 mai 2026.
Lavoûte-Chilhac
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Sur la place des Anciens Moulin, au Monument aux morts pour la France.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67
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English :
On Place des Anciens Moulin, at the Monument to those who died for France.
L’événement Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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