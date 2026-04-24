Lavoûte-Chilhac

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Sur la place des Anciens Moulin, au Monument aux morts pour la France.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67

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English :

On Place des Anciens Moulin, at the Monument to those who died for France.

L’événement Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier