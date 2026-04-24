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Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac

Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac samedi 20 juin 2026.

Ville : 43380 Lavoûte-Chilhac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Lavoûte-Chilhac

Fête patronale de la St Cirgues

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Fête patronale de la Saint Cirgues. Animation part le club de football, buvette, jeux gonflable, repas, bal.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67  commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr

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English :

Saint Cirgues patron saint’s day. Entertainment by the soccer club, refreshments, inflatable games, meal, dance.

L’événement Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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