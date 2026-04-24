Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac
Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac samedi 20 juin 2026.
Lavoûte-Chilhac
Fête patronale de la St Cirgues
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Fête patronale de la Saint Cirgues. Animation part le club de football, buvette, jeux gonflable, repas, bal.
.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Cirgues patron saint’s day. Entertainment by the soccer club, refreshments, inflatable games, meal, dance.
L’événement Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire)
- Activités avec l’association du Club du Prieuré Lavoûte-Chilhac 9 septembre 2026