Lavoûte-Chilhac

Fête patronale de la St Cirgues

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête patronale de la Saint Cirgues. Animation part le club de football, buvette, jeux gonflable, repas, bal.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr

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English :

Saint Cirgues patron saint’s day. Entertainment by the soccer club, refreshments, inflatable games, meal, dance.

L’événement Fête patronale de la St Cirgues Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier