Lavoûte-Chilhac

Rêves Bleu nuit

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Laurent Fiol, photographe nature, crée des images macro oniriques sans retouche, sublimant la nature de proximité. Ses œuvres dialoguent avec les sculptures d’insectes et d’oiseaux en verre et métal de Diego Martinez.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Laurent Fiol, nature photographer, creates dreamlike, unretouched macro images that sublimate the natural world around him. His works interact with Diego Martinez?s glass and metal sculptures of insects and birds.

L’événement Rêves Bleu nuit Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier