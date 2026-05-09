Lavoûte-Chilhac

Contes de ma musette Nathalie THIBUR de la compagnie Coloconte.

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La conteuse sort de sa musette des objets qui font naître des histoires. Contes traditionnels, animaux venus de diverses cultures, comptines, devinettes et ritournelles s’enchaînent dans un moment ludique et participatif, entre rire, émotion et évasion.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69

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English :

The storyteller pulls objects out of her musette that give birth to stories. Traditional tales, animals from different cultures, nursery rhymes, riddles and ritornellos follow one another in a playful, participatory moment of laughter, emotion and escape.

L’événement Contes de ma musette Nathalie THIBUR de la compagnie Coloconte. Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier