Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

62e édition du festival Interfolk

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Festival Interfolk. Le pays invité cette année est le Congo avec l’ensemble Biemb’art originaire du Congo de Brazzavile.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67

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English :

Interfolk Festival. This year’s guest country is Congo, with the Biemb’art ensemble from Brazzavile, Congo.

L’événement 62e édition du festival Interfolk Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier