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AGENDA · Lavoûte-Chilhac

62e édition du festival Interfolk Lavoûte-Chilhac

dimanche 26 juillet 2026 · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavoûte-Chilhac

62e édition du festival Interfolk

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Festival Interfolk. Le pays invité cette année est le Congo avec l’ensemble Biemb’art originaire du Congo de Brazzavile.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 

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English :

Interfolk Festival. This year’s guest country is Congo, with the Biemb’art ensemble from Brazzavile, Congo.

L’événement 62e édition du festival Interfolk Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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