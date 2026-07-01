62e édition du festival Interfolk Lavoûte-Chilhac
dimanche 26 juillet 2026 · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
62e édition du festival Interfolk
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Festival Interfolk. Le pays invité cette année est le Congo avec l’ensemble Biemb’art originaire du Congo de Brazzavile.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67
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English :
Interfolk Festival. This year’s guest country is Congo, with the Biemb’art ensemble from Brazzavile, Congo.
L’événement 62e édition du festival Interfolk Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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