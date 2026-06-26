Visite en musique des villages de Lavoûte-Chilhac et de Saint Cirgues avec le pays d’art et d’histoire Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac lundi 20 juillet 2026.

Lavoûte-Chilhac

Visite en musique des villages de Lavoûte-Chilhac et de Saint Cirgues avec le pays d’art et d’histoire

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Balade guidée à la découverte du patrimoine architectural et historique de Lavoûte-Chilhac et Saint-Cirgues. Parcours entre jardins, ruelles et centres anciens, animé en musique par PANPA Haut Allier.

Rendez-vous à la Maison des oiseaux et de la nature.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Guided walk to discover the architectural and historical heritage of Lavoûte-Chilhac and Saint-Cirgues. A tour through gardens, narrow streets, and historic town centers, accompanied by music from PANPA Haut Allier.

Meet at the Maison des oiseaux et de la nature.

L’événement Visite en musique des villages de Lavoûte-Chilhac et de Saint Cirgues avec le pays d’art et d’histoire Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier