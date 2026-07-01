Concert au café de la Tour / Premier rencard Place des anciens Moulins Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Concert au café de la Tour / Premier rencard

Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Ambiance Pop Rock au Café de la Tour avec le groupe Premier Rencard..

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Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 84

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English :

Pop-rock vibes at Café de la Tour with the band Premier Rencard…

L’événement Concert au café de la Tour / Premier rencard Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier