Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac
vendredi 10 juillet 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 11:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Initiation ludique en rivière, les pieds dans l’eau, vous chercherez des minéraux semi-precieux, cachés dans les alluvions, à la bâtée, comme des chercheurs d’or.
Dès 8 ans. 15 personnes maximum. Prévoir des chaussures d’eau. Matériel fournis.
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
A fun introductory river activity—with your feet in the water—where you’ll search for semi-precious minerals hidden in the riverbed sediment, just like gold prospectors.
Ages 8 and up. Maximum 15 people. Please bring water shoes. Equipment provided.
L’événement Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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