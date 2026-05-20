Fête Nationale Lavoûte-Chilhac
Fête Nationale Lavoûte-Chilhac mardi 14 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
Fête Nationale
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cérémonie devant la mairie à 11h30 suivie d’un apéritif.
Après midi: Concours de pétanque, buvette, crêpes, barbecue, frites par l’amicale des Sapeurs Pompiers.
En soirée: retraite au flambeau, concert, feux d’artifice.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr
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English :
Ceremony in front of the town hall at 11:30, followed by an aperitif.
Afternoon: pétanque competition, refreshments, crêpes, barbecue and French fries by the firefighters’ association.
Evening: torchlight procession, concert, fireworks.
L’événement Fête Nationale Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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