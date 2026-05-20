Lavoûte-Chilhac

Fête Nationale

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cérémonie devant la mairie à 11h30 suivie d’un apéritif.

Après midi: Concours de pétanque, buvette, crêpes, barbecue, frites par l’amicale des Sapeurs Pompiers.

En soirée: retraite au flambeau, concert, feux d’artifice.

.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ceremony in front of the town hall at 11:30, followed by an aperitif.

Afternoon: pétanque competition, refreshments, crêpes, barbecue and French fries by the firefighters’ association.

Evening: torchlight procession, concert, fireworks.

L’événement Fête Nationale Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier