Lavoûte-Chilhac

Fête de Notre-Dame trouvée

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Prix du repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le matin: petit marché, procession à 10h30, messe à 11h00 en l’église de Lavoûte-Chilhac.

Repas à partir de 12h00, sur la place des Anciens Moulins, organisé par l’APEL Notre-Dame. Buvette et sandwichs.

L’après-midi: concours de pétanque A/B

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67

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English :

Morning: small market, procession at 10:30am, mass at 11:00am in the Lavoûte-Chilhac church.

Meal from 12:00 pm, on the Place des Anciens Moulins, organized by APEL Notre-Dame. Refreshment bar and sandwiches.

Afternoon: pétanque competition A/B

L’événement Fête de Notre-Dame trouvée Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier