Fête de Notre-Dame trouvée Lavoûte-Chilhac
Fête de Notre-Dame trouvée Lavoûte-Chilhac dimanche 5 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
Fête de Notre-Dame trouvée
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Prix du repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le matin: petit marché, procession à 10h30, messe à 11h00 en l’église de Lavoûte-Chilhac.
Repas à partir de 12h00, sur la place des Anciens Moulins, organisé par l’APEL Notre-Dame. Buvette et sandwichs.
L’après-midi: concours de pétanque A/B
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67
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English :
Morning: small market, procession at 10:30am, mass at 11:00am in the Lavoûte-Chilhac church.
Meal from 12:00 pm, on the Place des Anciens Moulins, organized by APEL Notre-Dame. Refreshment bar and sandwiches.
Afternoon: pétanque competition A/B
L’événement Fête de Notre-Dame trouvée Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier