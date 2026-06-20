Cyanotype-Anthotype, créons une œuvre avec le soleil / avec Aurélie Monnier Lavoûte-Chilhac
Cyanotype-Anthotype, créons une œuvre avec le soleil / avec Aurélie Monnier Lavoûte-Chilhac jeudi 16 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
Cyanotype-Anthotype, créons une œuvre avec le soleil / avec Aurélie Monnier
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Artiste photographe animant des ateliers d’anthotype et de cyanotype. Découvrez deux procédés photographiques anciens utilisant les végétaux pour créer des images naturelles et des empreintes aux teintes bleu cyan.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
A photographer who leads anthotype and cyanotype workshops. Discover two historic photographic processes that use plants to create natural images and prints with cyan-blue hues.
L’événement Cyanotype-Anthotype, créons une œuvre avec le soleil / avec Aurélie Monnier Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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