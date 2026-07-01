Concert au café de la Tour/ Laid Black Place des anciens Moulins Lavoûte-Chilhac
mercredi 29 juillet 2026 · Place des anciens Moulins · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Concert au café de la Tour/ Laid Black
Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Ambiance Pop Rock au Café de la Tour avec le groupe Laid Back.
.
Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pop-rock vibes at the Caf%E9 de la Tour with the band Laid Back.
L’événement Concert au café de la Tour/ Laid Black Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire)
- Technique d’orpaillage à Lavoûte-Chilhac Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac 10 juillet 2026
- Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac 13 juillet 2026
- Fête Nationale Lavoûte-Chilhac 14 juillet 2026
- Concert au café de la Tour / Tripotes Swing Place des anciens Moulins Lavoûte-Chilhac 15 juillet 2026
- Cyanotype-Anthotype, créons une œuvre avec le soleil / avec Aurélie Monnier Lavoûte-Chilhac 16 juillet 2026