Concert au café de la Tour / Tripotes Swing Place des anciens Moulins Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Concert au café de la Tour / Tripotes Swing

Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Ambiance Jazz manouch au Café de la Tour avec le groupe Tripotes Swing.

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Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 84

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English :

Enjoy a Manouche jazz atmosphere at the Café de la Tour with the band Tripotes Swing.

L’événement Concert au café de la Tour / Tripotes Swing Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier