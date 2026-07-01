Atelier P’tits monstres de l’Allier Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

mercredi 29 juillet 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Atelier P’tits monstres de l’Allier

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Avec filets et boites loupes, les enfants rechercheront libellules et petites bête de l’eau pour les identifier.

Matériel fourni, enfants accompagnés ( 5 à 12 ans ).

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Using nets and magnifying glasses, children will search for dragonflies and small aquatic creatures to identify them.

Equipment provided; children must be accompanied by an adult (ages 5–12).

L’événement Atelier P’tits monstres de l’Allier Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-07-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier