Histoire de la cartographie et des représentations géographique du globe Lavoûte-Chilhac
Histoire de la cartographie et des représentations géographique du globe Lavoûte-Chilhac vendredi 24 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
Histoire de la cartographie et des représentations géographique du globe
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Hervé Audebert, ancien documentaliste de la cartothèque de l’IGN, propose une conférence illustrée sur l’histoire de la cartographie, des premières cartes vieilles de 5500 ans à Mercator et Cassini, et l’évolution de la représentation de la Terre.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
Hervé Audebert, former documentalist at the IGN map library, gives an illustrated talk on the history of cartography, from the first maps dating back 5500 years to Mercator and Cassini, and the evolution of the representation of the Earth.
L’événement Histoire de la cartographie et des représentations géographique du globe Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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