Lavoûte-Chilhac

Le monde des papillons de nuit avec Claude TAUTEL

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Claude TAUTEL, entomologiste et spécialiste des Hétérocères, animera une conférence sur les papillons de nuit. Une observation nocturne permettra aussi de découvrir plusieurs espèces d’insectes attirées par la lumière.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Claude TAUTEL, entomologist and Heteroceran specialist, will give a talk on moths. A nocturnal observation will also reveal several insect species attracted by light.

L’événement Le monde des papillons de nuit avec Claude TAUTEL Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier