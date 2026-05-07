Le monde des papillons de nuit avec Claude TAUTEL Lavoûte-Chilhac
Le monde des papillons de nuit avec Claude TAUTEL Lavoûte-Chilhac mardi 21 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
Le monde des papillons de nuit avec Claude TAUTEL
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Claude TAUTEL, entomologiste et spécialiste des Hétérocères, animera une conférence sur les papillons de nuit. Une observation nocturne permettra aussi de découvrir plusieurs espèces d’insectes attirées par la lumière.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
Claude TAUTEL, entomologist and Heteroceran specialist, will give a talk on moths. A nocturnal observation will also reveal several insect species attracted by light.
L’événement Le monde des papillons de nuit avec Claude TAUTEL Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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