Activités avec l’association du Club du Prieuré Lavoûte-Chilhac
Activités avec l’association du Club du Prieuré Lavoûte-Chilhac mercredi 9 septembre 2026.
Lavoûte-Chilhac
Activités avec l’association du Club du Prieuré
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-09-09
· Marche lundi après-midi Couture et travaux manuels mardi après-midi de 14h à 17h Conversations anglaises le 1er jeudi du mois de 10h à 11h30 recettes partagées le 3ème jeudi du mois de 14h à 17h Jeux de société le jeudi après-midi.
.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 80 86 63 clubduprieure@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
– Walking Monday afternoon Sewing and crafts Tuesday afternoon from 2pm to 5pm English conversation 1st Thursday of the month from 10am to 11:30am Shared recipes 3rd Thursday of the month from 2pm to 5pm Board games Thursday afternoon.
L’événement Activités avec l’association du Club du Prieuré Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2025-09-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier