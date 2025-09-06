Lavoûte-Chilhac

Activités avec l’association du Club du Prieuré

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-09-09

· Marche lundi après-midi Couture et travaux manuels mardi après-midi de 14h à 17h Conversations anglaises le 1er jeudi du mois de 10h à 11h30 recettes partagées le 3ème jeudi du mois de 14h à 17h Jeux de société le jeudi après-midi.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 80 86 63 clubduprieure@gmail.com

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English :

– Walking Monday afternoon Sewing and crafts Tuesday afternoon from 2pm to 5pm English conversation 1st Thursday of the month from 10am to 11:30am Shared recipes 3rd Thursday of the month from 2pm to 5pm Board games Thursday afternoon.

L’événement Activités avec l’association du Club du Prieuré Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2025-09-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier