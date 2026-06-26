Balade en écriture au fil de l’eau… / Marie-Christine GAY Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac
mardi 18 août 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Balade en écriture au fil de l’eau… / Marie-Christine GAY
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Ateliers d’écriture, ou chacun est invité à écrire un texte court au bord de l’Allier. Un moment de création, guidé dans une ambiance conviviale et bienveillante.
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
Writing workshops, where everyone is invited to write a short piece on the banks of the Allier River. A creative experience, guided in a friendly and supportive atmosphere.
L’événement Balade en écriture au fil de l’eau… / Marie-Christine GAY Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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