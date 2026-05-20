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Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac

Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac lundi 17 août 2026.

Ville : 43380 Lavoûte-Chilhac

Département : Haute-Loire

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Lavoûte-Chilhac

Concours de pétanque ouvert à tous

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Concours de pétanque ouvert à tous, place des Anciens Moulins.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 

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English :

Petanque competition open to all, Place des Anciens Moulins.

L’événement Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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