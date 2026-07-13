Concert au café de la Tour / Duxe Boxers Place des anciens Moulins Lavoûte-Chilhac
mercredi 12 août 2026 · Place des anciens Moulins · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Concert au café de la Tour / Duxe Boxers
Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Ambiance Rock au Café de la Tour avec le groupe Duke Boxers.
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Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 84
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English :
Rock atmosphere at the Caf%E9 de la Tour with the band Duke Boxers.
L’événement Concert au café de la Tour / Duxe Boxers Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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