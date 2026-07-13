Concert au café de la Tour / Duxe Boxers Place des anciens Moulins Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Concert au café de la Tour / Duxe Boxers

Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Ambiance Rock au Café de la Tour avec le groupe Duke Boxers.

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Place des anciens Moulins Café de la Tour Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 84

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English :

Rock atmosphere at the Caf%E9 de la Tour with the band Duke Boxers.

L’événement Concert au café de la Tour / Duxe Boxers Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier