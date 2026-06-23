ateliers créatif pour enfants autour du conte de la fée des eaux / Christine Gay Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac mardi 11 août 2026.

Lavoûte-Chilhac

ateliers créatif pour enfants autour du conte de la fée des eaux / Christine Gay

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Pour les 5 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Atelier créatif et convivial où les enfants réalisent un monotype inspiré du conte auvergnat de la Fée des eaux. Guidés par Marie-Christine Gay, ils illustrent un texte poétique imaginé collectivement.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

A creative and fun workshop where children create a monotype inspired by the Auvergne folktale *La Fée des eaux*. Guided by Marie-Christine Gay, they illustrate a poetic text they created together.

L’événement ateliers créatif pour enfants autour du conte de la fée des eaux / Christine Gay Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier