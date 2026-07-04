Atelier P’tits monstres de l’Allier Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac
jeudi 13 août 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Atelier P’tits monstres de l’Allier
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Avec filets et boites loupes, les enfants rechercheront libellules et petites bête de l’eau pour les identifier.
Matériel fourni, enfants accompagnés ( 5 à 12 ans ).
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
Using nets and magnifying glasses, children will search for dragonflies and small aquatic creatures to identify them.
Equipment provided; children must be accompanied by an adult (ages 5–12).
L’événement Atelier P’tits monstres de l’Allier Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-07-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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