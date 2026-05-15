Contes paysans Paul ROY Lavoûte-Chilhac
Contes paysans Paul ROY Lavoûte-Chilhac vendredi 7 août 2026.
Lavoûte-Chilhac
Contes paysans Paul ROY
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Passionné de la vie paysanne, Paul Roy propose un spectacle interactif mêlant chansons, contes et vieux outils. Autour de la forêt et des traditions orales, il fait revivre les savoir-faire et la vie quotidienne des paysans d’autrefois.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69
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English :
Paul Roy is passionate about farming life, and his interactive show combines songs, stories and old tools. Based around the forest and oral traditions, he brings to life the skills and daily life of peasants of yesteryear.
L’événement Contes paysans Paul ROY Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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