Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac
Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac lundi 24 août 2026.
Lavoûte-Chilhac
Concours de pétanque ouvert à tous
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Concours de pétanque ouvert à tous, place des Anciens Moulins.
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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67
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English :
Petanque competition open to all, Place des Anciens Moulins.
L’événement Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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