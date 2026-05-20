Lavoûte-Chilhac

Concours de pétanque ouvert à tous

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Concours de pétanque ouvert à tous, place des Anciens Moulins.

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Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67

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English :

Petanque competition open to all, Place des Anciens Moulins.

L’événement Concours de pétanque ouvert à tous Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier