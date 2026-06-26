Fabrication d’une mangeoire ou d’un nichoir avec Annick Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

jeudi 20 août 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Fabrication d’une mangeoire ou d’un nichoir avec Annick

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Limité à 8 inscrits.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez à fabriquer une mangeoire ou un nichoir à oiseaux en osier et en fibre végétales .

Goûter Découverte / dès 6 ans.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

In a friendly atmosphere, you’ll learn %E0 how to make a bird feeder or a birdhouse %E0 out of wicker and plant fibers.

Introductory Workshop / Ages 6 and up.

L’événement Fabrication d’une mangeoire ou d’un nichoir avec Annick Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier