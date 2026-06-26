1000 ans d’Histoire de Lavoûte-Chilhac Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac vendredi 21 août 2026.

Lavoûte-Chilhac

1000 ans d’Histoire de Lavoûte-Chilhac

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez à travers un diaporama l’histoire de Lavoûte-Chilhac et de son riche patrimoine médiéval.

Projection en partenariat avec le PETR Pays de Lafayette.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Discover the history of Lavo%FBte-Chilhac and its rich medieval heritage through a slideshow.

Screening in partnership with the PETR Pays de Lafayette.

L’événement 1000 ans d’Histoire de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier