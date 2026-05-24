Montblanc

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE À MONTBLANC

Esplanade du Général de Gaulle Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

La municipalité de Montblanc convie chaleureusement la population à venir rendre hommage à l’appel historique lancé en 1940 par le général de Gaulle, symbole de résistance et d’espoir pour la France.

La commune de Montblanc invite ses habitants à participer au 85e anniversaire de la commémoration de l’appel du Général de Gaulle. À cette occasion, une gerbe sera déposée en hommage à celles et ceux qui ont répondu à l’appel et se sont engagés pour la liberté. Ce moment de recueillement sera l’occasion de rappeler l’importance du devoir de mémoire et des valeurs portées par cet acte fondateur de la Résistance française. .

Esplanade du Général de Gaulle Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English :

The municipality of Montblanc warmly invites the population to come and pay tribute to the historic appeal launched in 1940 by General de Gaulle, a symbol of resistance and hope for France.

L’événement COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE À MONTBLANC Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34