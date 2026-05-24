SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc
SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc jeudi 18 juin 2026.
Montblanc
SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
L’association du Club Sans Souci vous invite à venir vous détendre et remettre en jeu votre chance. À bon entendeur !
L’association du Club Sans Souci vous invite à son super loto, idéal pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, chacun pourra tenter sa chance, s’amuser et peut-être repartir avec de beaux lots. Un rendez-vous placé sous le signe du plaisir de jouer et du partage, parfait pour se retrouver et profiter d’un instant de convivialité. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32
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English :
The Club Sans Souci association invites you to come and relax and put your luck back into play. Enjoy!
L’événement SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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