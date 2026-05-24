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SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc

SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc jeudi 18 juin 2026.

Adresse : place Edouard Barthe

Ville : 34290 Montblanc

Département : Hérault

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif :

Montblanc

SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

L’association du Club Sans Souci vous invite à venir vous détendre et remettre en jeu votre chance. À bon entendeur !
L’association du Club Sans Souci vous invite à son super loto, idéal pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, chacun pourra tenter sa chance, s’amuser et peut-être repartir avec de beaux lots. Un rendez-vous placé sous le signe du plaisir de jouer et du partage, parfait pour se retrouver et profiter d’un instant de convivialité.   .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32 

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English :

The Club Sans Souci association invites you to come and relax and put your luck back into play. Enjoy!

L’événement SUPER LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34

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