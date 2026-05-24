Montblanc

FÊTE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Avenue de la paix Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La fin d’année scolaire approche, et avec elle l’un des moments les plus attendus par les élèves la fête de l’école primaire de Montblanc.

Organisée dans une ambiance conviviale et festive, cette soirée sera l’occasion pour les enfants de partager avec leurs familles le fruit de leur travail et de leur créativité. Animations, jeux et moments de partage rythmeront cet événement, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Parents, proches et habitants sont invités à venir nombreux encourager les élèves et profiter de ce moment chaleureux, symbole de la fin de l’année scolaire. Une belle occasion de se retrouver et de célébrer ensemble dans la bonne humeur ! .

Avenue de la paix Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 57 41

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English :

The end of the school year is approaching, and with it one of the moments most eagerly awaited by pupils: the Montblanc elementary school fête.

L’événement FÊTE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34