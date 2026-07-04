Informations pratiques

Montblanc

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14/18

place du Jeu de Paume Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

La commune de Montblanc invite ses habitants à participer à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre. Cette journée de mémoire rend hommage aux soldats morts pour la France et rappelle l’importance de préserver la paix.

La matinée débutera à 9h30 avec la vente de bleuets, symbole de solidarité et de soutien envers les anciens combattants et les victimes de guerre.

Le rassemblement est prévu à 11h30 sur la place du Jeu de Paume. À 12h, un défilé conduira les participants jusqu’au monument aux morts, où se déroulera la cérémonie officielle. Celle-ci comprendra un dépôt de gerbe suivi des discours officiels, en hommage aux disparus et aux valeurs qu’ils ont défendues.

À l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la municipalité, permettant de prolonger ce moment de mémoire dans un esprit de convivialité.

La municipalité de Montblanc convie chaleureusement la population à venir nombreuse pour honorer cette journée de recueillement et de souvenir. .

place du Jeu de Paume Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14/18

The town of Montblanc invites its residents to participate in the Armistice Day commemoration on November 11. This day of remembrance honors the soldiers who died for France and serves as a reminder of the importance of preserving peace.

L’événement COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14/18 Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34