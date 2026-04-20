Montblanc

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 39/45

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La commune de Montblanc invite la population à se rassembler pour la commémoration de l’Armistice, en hommage aux combattants et à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale.

En hommage aux combattants et à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, la commune de Montblanc invite la population à se rassembler pour la commémoration de l’Armistice.

Au programme

– Rassemblement sur la place du Jeu de Paume

– Un défilé qui partira en direction du monument aux morts, accompagné par la musique de Servian

– Dépôt de gerbe, suivi des discours officiels

– Apéritif offert

Cette commémoration permettra de se retrouver dans un moment de convivialité. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English :

The commune of Montblanc invites the public to come together for the commemoration of the Armistice, in homage to the combatants and all the victims of the Second World War.

L’événement COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 39/45 Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34