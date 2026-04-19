Montblanc

LOTO DU CLUB SANS SOUCI

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21

Le Club Sans Souci vous invite à son loto, pour vivre un moment ludique et convivial, entre amis ou en famille.

Ouvert à tous, le Loto du Club Sans Souci est l’animation idéale pour se retrouver en famille ou entre amis et partager un bon moment ! Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et repartez peut-être avec le jackpot ! .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32

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English :

Club Sans Souci invites you to join us for a fun-filled bingo with friends and family.

L’événement LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34