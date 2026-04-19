LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc
LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc jeudi 30 avril 2026.
Montblanc
LOTO DU CLUB SANS SOUCI
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21
Le Club Sans Souci vous invite à son loto, pour vivre un moment ludique et convivial, entre amis ou en famille.
Ouvert à tous, le Loto du Club Sans Souci est l’animation idéale pour se retrouver en famille ou entre amis et partager un bon moment ! Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et repartez peut-être avec le jackpot ! .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32
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English :
Club Sans Souci invites you to join us for a fun-filled bingo with friends and family.
L’événement LOTO DU CLUB SANS SOUCI Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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