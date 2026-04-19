Montblanc

SPECTACLE CONCERT OPUS COPUS

place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Deux musiciens vous invitent à voyager à travers les époques, en mêlant violon, guitare, musique classique, anecdotes et magie, pour un moment plein de charme et d’émotions.

Deux musiciens vous invitent à un voyage musical et poétique à travers les époques. Entre violon et guitare, ils revisitent les oeuvres des grands maîtres, tels que Bach, Mozart ou Vivaldi, mêlant musique, anecdotes et une touche de magie. Un moment plein de charme, d’émotion et de mystère, proposé par la Cie l’Art à Tatouille. Spectacle et animation pour adultes. .

place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61

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English :

Two musicians invite you to take a journey through the ages, combining violin, guitar, classical music, anecdotes and magic, for a moment full of charm and emotion.

L’événement SPECTACLE CONCERT OPUS COPUS Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34