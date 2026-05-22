Créances

Commémoration du 82ème anniversaire du Débarquement à la stèle

rue des salines Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 17:00:00

fin : 2026-06-01 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

La Municipalité et les Anciens Combattants de Créances, dans le cadre des manifestations liées au 82ème anniversaire du Débarquement, vous convient à la cérémonie organisée en l’honneur de vétérans américains ayant contribué en 1944 à la Libération de notre pays. .

rue des salines Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 30 18 accueil@ville-creances.fr

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English : Commémoration du 82ème anniversaire du Débarquement à la stèle

L’événement Commémoration du 82ème anniversaire du Débarquement à la stèle Créances a été mis à jour le 2026-05-22 par Côte Ouest Centre Manche