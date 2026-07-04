Informations pratiques

Montblanc

COMMÉMORATION POUR LA FRANCE EN AFRIQUE DU NORD

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

La commune de Montblanc invite la population à participer à la commémoration de la Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie (ATM).

La cérémonie aura lieu à 17h30, place Édouard Barthe. Ce moment de recueillement sera dédié à la mémoire des soldats et des victimes civiles tombés lors de ces conflits, afin de leur rendre l’hommage qui leur est dû. À travers cette commémoration, la municipalité souhaite rappeler l’importance du devoir de mémoire et honorer celles et ceux qui ont servi la France en Afrique du Nord. La commune de Montblanc convie chaleureusement les habitants à venir nombreux pour partager ce moment de souvenir et de respect. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English : COMMÉMORATION POUR LA FRANCE EN AFRIQUE DU NORD

The town of Montblanc invites the public to participate in the commemoration of the National Day of Remembrance for Those Who Died for France during the Algerian War and the battles in Morocco and Tunisia (ATM).

L’événement COMMÉMORATION POUR LA FRANCE EN AFRIQUE DU NORD Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34